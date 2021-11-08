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У Дніпропетровській області посилили карантин: які нові обмеження набувають чинності

20:19 8 листопада 2021
карантин

У «червонозонній» Дніпропетровській області посилили карантинні обмеження.

Обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала запровадити обмеження на роботу громадського транспорту. Зокрема, дозволити проїзд лише людям, які мають COVID-19-сертифікати або негативний ПЛР-тест.

Студентів на заняття та до гуртожитків також пускатимуть за наявності СОVID-сертифікатів. Якщо вимога дотримуватися не буде, переведуть на дистанційну форму навчання.

В області запровадили обмеження на роботу розважальних закладів — з 22:00 до 6:00 їм заборонено працювати.

З 11 листопада у регіоні пропонують запровадити обмеження для внутрішньообласного, міжміського та міського транспорту, включаючи трамваї, тролейбуси, електрички.

Наразі у Дніпропетровській області діють обмеження на транспорт міжрегіонального та міжобласного сполучення.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні набув чинності наказ МОЗ про усунення від роботи не вакцинованих проти коронавірусу чиновників та педагогів.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні мають намір посилити відповідальність за підробку Covid-документів.

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