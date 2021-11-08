Важливий кожен місяць: стало відомо, у яких випадках період безробіття буде зарахований до трудового стажу

Перед виходом на пенсію багато українців переймаються тим, чи вистачить їм страхового стажу, щоб вчасно піти на заслужений відпочинок, та чи враховуватиметься у трудовий стаж час, протягом якого вони перебували на обліку у центрі зайнятості як безробітні.

Юристи сайту «На Пенсії» нагадують, що у страховий стаж зараховується час перебування на обліку в центрі зайнятості в періоди, коли людина стояла на обліку та отримувала допомогу з безробіття або отримувала допомогу з часткового безробіття.

Крім того, отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусу, також входить до страхового стажу.

У стаж також зараховується й час, коли людина отримувала матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

«ФАКТИ» розповідали, як можна докупити недостатній стаж для пенсії, де укласти договір та скільки це коштує.

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