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Україна

«Щось пішло не так»: Україні знову пророкують відключення світла та перебої з опаленням

18:19 8 листопада 2021
ТЕЦ

Через кризу в енергетиці українцям варто готуватися до перебоїв з електроенергією та опаленням. Експерти прогнозують віялові відключення електрики через критичний дефіцит вугілля. Про це повідомили в ефірі програми «Спецкор» на телеканалі 2+2.

Так, в Україні діє 12 ТЕЦ, які забезпечують електроенергією будинки та підприємства. Але жодна з них не готова до зими, адже для їхньої безперебійної роботи потрібно майже 3 мільйони тонн вугілля, а є лише 717 тонн. За словами експертів, такого ще в Україні не було.

«В уряді схаменулися і почали шукати вихід тільки перед опалювальним сезоном. Але щось пішло не так, і тепер чиновники звинувачують Кремль, який заблокував постачання», — йдеться у сюжеті програми.

Як писали «ФАКТИ», з листопада Україна перестала отримувати з Росії енергетичне вугілля. Вугілля власного виробітку не вистачає, а тому Україні потрібно шукати нових постачальників. Тим не менш, у Кабміні запевняють, що тарифи для населення цього опалювального сезону залишаться стабільними, а охопленість субсидіями збільшиться.

Боротися із дефіцитом вугілля Кабмін збирається, розширюючи географію поставок. За інформацією Мінпаливенерго, готується імпорт із Польщі, Казахстану, ПАР, тривають переговори з компаніями зі США.

Раніше колишній глава Мінпаливенерго Іван Плачков також оцінив дефіцит вугілля як тривожний.

«Запас менше 2,5 мільйона тонн — це вже дуже небезпечно», — заявив він.

Фото: pixabay.com

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