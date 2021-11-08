В Україні стабілізуються показники шпиталізації з коронавірусом: у Зеленського зробили важливу заяву

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що незважаючи на те, що в Україні зберігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19, ситуація зі шпиталізацією стабілізується. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За його словами, тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19 зберігається: минулого тижня на піку захворюваності було виявлено 27,3 тисячі нових випадків на добу, а загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисячі осіб.

Водночас, за словами голови Кабміну, можна говорити про деяку стабілізацію показника госпіталізацій: 34,5 тисячі минулого тижня та 34,3 тисячі — тижнем раніше.

Також Шмигаль нагадав, що наразі 17 областей України перебувають у «червоній» зоні епідемічної небезпеки.

За його словами, у Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дозволити цьому регіону одним із перших вийти з «червоної» зони карантину, а у Києві кількість інфікованих COVID-19 продовжує зростати.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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