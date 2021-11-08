Купівля стажу для пенсії: де укласти договір та скільки це коштує
Щоб у 2022 році вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно буде мати 28 років страхового стажу. Вимога до підвищення стажу зростатиме щороку аж до 2028 року.
За підрахунками експертів, понад 35% людей не зможуть вийти на пенсію, коли планували.
Читайте також: Суму виплат мають перерахувати: що робити пенсіонеру, якщо у його пенсійній справі відсутня частина даних про стаж
Уряд вирішив, що стаж можна докупити. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі обов'язкового страхування. Уклавши договір за минулий період, можна сплатити неробочі роки. Також можна сплатити рік, який має бути доданий наступного року.
Читайте також: Надбавки до пенсій у 2022 році: наскільки збільшать виплати жінкам
Договір про добровільну участь у системі обов'язкового страхування може бути укладений у податковій службі.
Вартість стажу розраховується за спеціальною формулою: страховий внесок у 22% множать з коефіцієнтом вартості компенсації та кількістю місяців, що бракують.
Оплата у повному розмірі має бути здійснена протягом 10 днів з моменту підписання договору.
Нагадаємо, деякі українці мають можливість вийти на пенсію у 55 років, але для цього необхідно мати пільговий стаж.275
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter