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Україна

Купівля стажу для пенсії: де укласти договір та скільки це коштує

16:43 8 листопада 2021
паспорт

Щоб у 2022 році вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно буде мати 28 років страхового стажу. Вимога до підвищення стажу зростатиме щороку аж до 2028 року.

За підрахунками експертів, понад 35% людей не зможуть вийти на пенсію, коли планували.

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Уряд вирішив, що стаж можна докупити. Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь у системі обов'язкового страхування. Уклавши договір за минулий період, можна сплатити неробочі роки. Також можна сплатити рік, який має бути доданий наступного року.

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Договір про добровільну участь у системі обов'язкового страхування може бути укладений у податковій службі.

Вартість стажу розраховується за спеціальною формулою: страховий внесок у 22% множать з коефіцієнтом вартості компенсації та кількістю місяців, що бракують.

Оплата у повному розмірі має бути здійснена протягом 10 днів з моменту підписання договору.

Нагадаємо, деякі українці мають можливість вийти на пенсію у 55 років, але для цього необхідно мати пільговий стаж.

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