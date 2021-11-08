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Україна

З роботи не звільнять: МОЗ затвердило форму важливої довідки про протипоказання до вакцинації

16:22 8 листопада 2021
Сертифікат про вакцинацію

Міністерство охорони здоров'я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, які мають тимчасові чи постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Такі документи, зокрема, потрібні педагогам, а також працівникам органів влади, яких з понеділка, 8 листопада, мають усувати від роботи без COVID-сертифікату чи документа про перше щеплення проти коронавірусної інфекції.

Ось так виглядає бланк цієї довідки, затвердженої МОЗ.

Форма № 028−1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта та відповідної інструкції.

Нагадаємо, що відстороненим від роботи не виплачуватимуть заробітну плату за цей період, а також не оплатять лікарняні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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