З роботи не звільнять: МОЗ затвердило форму важливої довідки про протипоказання до вакцинації
Міністерство охорони здоров'я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, які мають тимчасові чи постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Такі документи, зокрема, потрібні педагогам, а також працівникам органів влади, яких з понеділка, 8 листопада, мають усувати від роботи без COVID-сертифікату чи документа про перше щеплення проти коронавірусної інфекції.
Ось так виглядає бланк цієї довідки, затвердженої МОЗ.
Форма № 028−1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта та відповідної інструкції.
Нагадаємо, що відстороненим від роботи не виплачуватимуть заробітну плату за цей період, а також не оплатять лікарняні.
Фото: https://ua.depositphotos.com.323
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