Суд у Києві заочно заарештував екс-міністра оборони-втікача Саламатіна

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього міністра оборони і колишнього генерального директора державної компанії «Укрспецекспорт» Дмитра Саламатіна. Про це пише сайт Слово і Діло.

У 2019 році йому повідомили про підозру у причетності до розтрати 23,87 млн доларів в рамках контракту з Казахстаном на постачання товарів військового призначення і надання послуг ремонту та обслуговування військової техніки.

Слідство вважає, що Саламатін мав на меті заволодіти частиною коштів належних «Укрспецекспорту» та українським підприємствам, що будуть отримані в ході виконання контрактів із Міноборони Казахстану. Для цього він за співучасті з іншими особами уклав у 2010 році агентську угоду із компанією General Dynamics Ltd, низку додаткових угод до неї та актів виконаних робіт за нібито надані консультаційні послуги, які насправді вказаною компанією не надавались. На підставі агентської угоди фірма General Dynamics Ltd і одержала 23,87 млн доларів.

Як свідчить інформація на сайті Національної поліції, Саламатін зник з України ще в лютому 2014 року і офіційно перебуває в розшуку.

Скрін зі сторінки МВС України

Нагадаємо, що на початку листопада про нову підозру оголосили екс-президенту-втікачу Віктору Януковичу. Йому інкримінують управління організованою злочинною групою, до якої входили колишні урядовці ЗСУ, МВС та СБУ, що підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів під час Революції Гідності у центрі Києва з 18 по 20 лютого 2014 року.

Фото Радіо Свобода

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