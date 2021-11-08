26.04 / 26.24 29.98 / 30.31
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Велике будівництво» Зеленського завершило ремонт дороги вздовж озера Люцимер у Шацькому природному парку

13:15 8 листопада 2021
дорога біля озера Світязь

Дорога, що веде до озера Світязь вздовж однієї з найбільших водойм Шацького національного природного парку, озера Люцимер, стала черговою, відновленою вперше за останні 50 років у цьому парку в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про завершення робіт на дорозі територіального значення Т-03−06 /Т-03−02/ - Шацьк — Вілиця — Прип'ять — Любохини — /Т-03−08/ повідомила Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Загалом під час ремонту було відновлено 22,5 км. Ще до початку ремонту ця дорога складалася із білощебеневого покриття, що стало непридатним, і зношеної бруківки.

Під час «Великого будівництва» у Шацькому національному природному парку раніше вже було відремонтовано 45,5 км дороги Т-03−02 від Піщі до Любомля, 12 км у Володимир-Волинському районі, а також 5,6 км дороги Т-03−01 від села Пульмо до урочища «Гряда».

Загалом у 2021 році у Волинській області у межах програми «Велике будівництво» мають відремонтувати понад 195 км доріг державного значення.

Раніше повідомлялося, що за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» до кінця 2024 року в Україні планується відновити всю мережу основних транспортних магістралей державного значення протяжністю 24 000 км.

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Пенсіонер

Перехід із пенсії за інвалідністю на пенсію за віком: у якому разі це можливо

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

Олександр Усик

Дива конспірації: Усик показав, у якому вигляді ходить до супермаркету

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.