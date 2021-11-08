«Велике будівництво» Зеленського завершило ремонт дороги вздовж озера Люцимер у Шацькому природному парку

Дорога, що веде до озера Світязь вздовж однієї з найбільших водойм Шацького національного природного парку, озера Люцимер, стала черговою, відновленою вперше за останні 50 років у цьому парку в межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про завершення робіт на дорозі територіального значення Т-03−06 /Т-03−02/ - Шацьк — Вілиця — Прип'ять — Любохини — /Т-03−08/ повідомила Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Загалом під час ремонту було відновлено 22,5 км. Ще до початку ремонту ця дорога складалася із білощебеневого покриття, що стало непридатним, і зношеної бруківки.

Під час «Великого будівництва» у Шацькому національному природному парку раніше вже було відремонтовано 45,5 км дороги Т-03−02 від Піщі до Любомля, 12 км у Володимир-Волинському районі, а також 5,6 км дороги Т-03−01 від села Пульмо до урочища «Гряда».

Загалом у 2021 році у Волинській області у межах програми «Велике будівництво» мають відремонтувати понад 195 км доріг державного значення.

Раніше повідомлялося, що за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» до кінця 2024 року в Україні планується відновити всю мережу основних транспортних магістралей державного значення протяжністю 24 000 км.

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