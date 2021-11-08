«Це просто поховає Росію»: журналіст пояснив, чому Путін не зважиться на «велику війну» з Україною

Застосування ЗСУ на Донбасі ударного безпілотника «Байрактар», який знищив гаубицю російсько-окупаційних військ, не є великим приводом для ескалації бойових дій на сході України з боку Росії.

Таку думку в інтерв'ю «Апострофу» висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

«На мій погляд, Росія на сьогоднішній день не готова до військової відповіді. Велика війна забере багато життів, але після Росії просто не буде. Малу війну, щось на зразок того, що було влаштовано у 2014 році, я думаю, ЗСУ цілком здатні виграти. Озброєння стало іншим, армія стала іншою, і ось у такій локальній війні Україна зможе відбитися» , — зазначив він, проте додав, що російська армія — «досить серйозна загроза».

«У локальному конфлікті Україна може відбитися, якщо повномасштабно не буде залучено російську армію. Фінансові ресурси та військова міць України та Росії незрівнянні. Тому питання у політичній волі — кількість „вантажів 200“, які Росія отримуватиме внаслідок цього військового конфлікту, і той рівень ізоляції, який Росія в результаті отримає, буде нестерпним» , — зазначив він.

Журналіст вважає, що Путін може взяти до уваги й значні втрати, якими загрожують широкомасштабні бойові дії. «Численні мають значення. Одна річ — порівняно невелика кількість „вантажів 200“, які отримували у 2014−2015 роках. Зараз українська армія інша, вона може відповісти» , — сказав він і додав: «Зрозуміло, якщо на повну задіятимуть ЗС РФ, це вже зовсім інша історія, але це вже буде закінченням Російської Федерації. Локальна війна у дусі 2014−2015 років спричинить набагато більшу кількість „вантажів 200“ і це буде нестерпна історія».

Журналіст нагадав, що 15 тисяч трун, отриманих Радянським Союзом з Афганістану, значно прискорили кінець цієї країни. І це при тому, що тоді інформація про втрати була засекречена, а зараз усе стає миттєво відомим: «Больовий поріг зовсім інший. Путіну, звичайно, начхати, йому нехай хоч увесь світ здохне, але зрозуміло, що подібна історія, вона просто поховає Росію».

Ігор Яковенко також відповів на «одвічне питання» про те, доки російське суспільство все це терпітиме: «До рівня вітальності. Поки йдеться про щось стороннє — ну якийсь Крим окупували, українців вбивають на Донбасі, у Сирії геноцид відбувається — і начхати. «У нас тут свої справи», — це позиція російського обивателя. Але як тільки справа дійшла до «шкури», якщо говорити інтелігентно — до вітальності, як, наприклад, до щеплень, то ось тут вся путінська більшість посилає Путіна лісом: «В Україні, в Сирії робіть усе, що хочете, але якщо ви неперевірені вакцини хочете мені вколоти в моє тіло, то цього я вам не дозволю».

Тому, якщо Путін організовуватиме «вантажі 200» у великій кількості в російські міста та села, то це ніхто не «проковтне». «І Путін це розуміє нутром, тож великої війни не буде», — додав Ігор Яковенко.

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Фото із сайту Кремля.

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