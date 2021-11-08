Бойовики обстріляли газопровід на Луганщині: сотні людей залишилися без газу

Під час обстрілів позицій ООС на Луганщині, де ворог нині активно використовує безпілотники, в районі села Нижнє бойовики пошкодили газопровід високого тиску діаметром 100 мм. Про це у соцмережі повідомила компанія «Луганськгаз».

Інцидент стався близько 16:00 7 листопада. Внаслідок пошкодження газопроводу неподалік села виник вогняний факел заввишки кілька метрів.

Зусиллями співробітників компанії вдалося забезпечити оперативне перекриття засувок і цим уникнути масштабної пожежі. Без газопостачання залишаються 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське.

Тим часом в українській частині ТКГ щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі повідомили, що вже 8 листопада в період з 05:43 по 06:11 озброєні формування РФ обстріляли населений пункт Світличне із застосуванням артилерії калібру 122 мм, забороненої мінськими угодами, пошкодивши будівлі та місцевого водоканалу, а також знищивши обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії.

На місці обстрілу

Наслідки агресії

Загалом військові експерти зафіксували 6 попадань снарядів калібру 122 мм.

Нагадаємо, 7 листопада внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український боєць — 47-річний Віталій Павлисько, уродженець Яворова.

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