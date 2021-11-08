Як українці будуть рахувати газ в кіловат-годинах: роз’яснення експерта

Незабаром українцям доведеться рахувати спожитий природний газ не в кубометрах, а в кіловат-годинах. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії». Якщо цей документ буде підписаний президентом, то нова система обліку блакитного палива може запрацювати вже з 1 травня 2022 року. Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, в Україні та країнах Європейського союзу діють різні підходи до обліку природного газу. В Україні облік ведеться у кубічних метрах, а в країнах ЄС — в одиницях енергії. Через це виникають адміністративні труднощі під час оформлення імпортованого природного газу з країн ЄС або його закачування до газосховищ у режимі митного складу. На думку авторів законопроєкту, облік природного газу в енергетичних одиницях є об'єктивнішим. Він забезпечує коректне й справедливе ціноутворення, полегшує складання енергетичного балансу підприємств. Крім того, при підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах для тої ж самої мети може знадобитися різний обсяг. А от після переходу на енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу. Як працюватиме нова система обчислення газу, «ФАКТАМ» розповів перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Євген Нацвін-Степанов.

— Що таке енергетична одиниця в системі обліку газу? Як вона формується?

— В Україні наразі діє ще радянська система обліку газу. В той час як у країнах ЄС спожите паливо рахують в кіловат-годинах. З 1 травня 2022-го в Україні рахуватимуть та оплачуватимуть спожитий газ так, як це роблять в Європі.

За цією системою вимірювання вираховується кількість тепла, яке виділяється під час повного згоряння певного обсягу природного газу. Формула, за якою буде розраховуватися обсяг спожитої енергії: обсяг спожитого палива в кубах помножуємо на середній показник по місяцю вищої температури згоряння та множимо на ціну постачальника.

Наприклад, за ціни 1 кубометра газу 7,99 грн вартість 1 кіловат-години дорівнюватиме 0,7537 грн, за умов, коли вища температура згоряння на маршруті становить 10,6.

— Як буде здійснюватися перерахунок з традиційних кубометрів газу в енергетичні одиниці?

— Так само, як і раніше. Адже учасники газового ринку: трейдери, оператори підземних газосховищ та газотранспортної системи (ГТС), а також постачальники давно вже рахують спожите паливо як в кубометрах, так і в кіловат-годинах. І те, й інше показане в платіжках.

— Чи пристосовані вже встановлені лічильники газу для обліку в енергетичних одиницях?

— Не пристосовані. Наші обчислювальні прилади розраховані на кубометри. Перевести Україну на лічильники, які рахують газ в енергоодиницях, справа малореальна. Згідно з Законом «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», встановлення й підключення газових лічильників в Україні потрібно завершити 1 січня 2023 року. Йшлося про прилади, розраховані на кубометри. І от, уявіть, що тепер всі проведені роботи доведеться розпочати знову — демонтувати лічильники старого зразку та встановити нові. Справа, м’яко кажучи, недешева. І це, в масштабах цілої країни.

— Чи вигідніше для населення облік газу в енергетичних одиницях?

— Так, вигідніше. Адже із введенням нових правил споживач платитиме тільки за ту кількість енергії, яку він отримує. Тож ті, хто проживає в регіонах із блакитним паливом нижчої якості, платитимуть менше.

Крім того, при переході на таку систему обчислення і газ, і електрика будуть вираховуватися в одній енергоодиниці. Тож споживач зможе порівняти та обрати, чим йому вигідніше опалювати свою домівку.

— Хто та як саме буде розраховувати та встановлювати тарифи на газ в енергетичних одиницях?

— Механізм такий: споживач традиційно передає оператору ГРМ щомісячні показання лічильника в кубометрах. Оператор за затвердженою НКРЕКП формулою переводить їх в кіловат-години та вносить до особистого кабінету споживача. Після чого дана інформація потрапляє на платформу оператора ГТС. Там облік отриманої інформації буде здійснюватися паралельно — і в кубометрах, і в енергоодиницях. Повністю відмовитися від кубів поки навряд чи вдасться.

Саме в енергоодиницях інформація про спожитий ресурс надходитиме до постачальників. Це дасть їм можливість здійснювати нарахування за кількість спожитої енергії. Ці дані в підсумку будуть показані у квитанції за газ. Споживач платитиме не за куби, а саме за кількість спожитої енергії, — розповів Євген Нацвін-Степанов.

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