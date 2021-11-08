У Раді задумали амністію для власників підроблених COVID-сертифікатів

В Україні, де Верховна Рада затвердила у першому читанні проект закону про посилення відповідальності за підробку ковід-документів, можуть спростити механізм «амністії» громадян, які придбали підроблений COVID-сертифікат, проте все ж таки вирішили вакцинуватися.

У коментарі OBOZREVATEL заступниця керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук зазначила, що наразі процедура анулювання фейкового сертифікату є досить складною. За її словами, медики у пункті щеплення, коли до них приходить людина з підробленим сертифікатом, повинні повідомляти про це до Національної поліції, поліцейські — скласти адмінпротокол, а потім дані про нібито зроблене щеплення мають видалити з Helsi та «Дії».

«Має бути якийсь короткий шлях. Зараз шлях є, але досить довгий. У цей період людина беззахисна» , — зазначила Кравчук і припустила, що деякі українці зважилися на покупку підробки з не надто вагомих причин і наразі шкодують про це: «Хотів поїхати за кордон і вирішив, що простіше буде купити COVID-сертифікат. Це було три місяці тому, у відпустку з'їздили, а тепер тут „Дельта“, „червона“ зона, страшно».

За її словами, процедуру «амністії» слід спростити. Євгенія Кравчук не виключила, що під час ухвалення законопроекту про кримінальну відповідальність слід говорити й про цей процес.

Відповідаючи на запитання, чи штрафуватимуть таких людей, вона зазначила: «Оскільки закон не має зворотної сили, він стосуватиметься тих, хто купуватиме COVID-сертифікати після ухвалення законопроекту».

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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