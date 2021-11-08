Усунення від роботи невакцинованих та COVID-сертифікати для перехворілих: що змінилося в Україні з 8 листопада

Від сьогодні, 8 листопада, набув чинності наказ МОЗ про усунення від роботи чиновників та освітян, які не зробили хоча б одне щеплення проти COVID-19. Як роз'яснили в міністерстві, представники зазначених професій будуть відправлені у відпустку власним коштом без збереження зарплати та залишаться в такому статусі до того, як зроблять щеплення.

І хоча напередодні профспілка працівників освіти та науки України звернулася до МОЗ з проханням відкласти усунення від роботи невакцинованих педагогів на місяць — до 8 грудня, посилаючись на вимогу норм статті 32 Кодексу законів про працю України про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко був категоричним.

В інтерв'ю ТСН Тиждень він зазначив — якщо профспілки хочуть права на роботу, то він — хоче забезпечити право на життя.

«Сьогодні госпіталізують у лікарні, реанімації невакцинованих людей. В Україні є необхідна кількість вакцин для того, щоб вакцинувати всіх, хто цього потребує, і захистити життя кожної людини. Тому ключове та основне завдання мене, як міністра охорони здоров'я, — зберегти ваші життя», — сказав посадовець.

До речі, раніше в МОЗ обіцяли, що від сьогодні, 8 листопада, невакциновані українці, які перехворіли на коронавірус, зможуть отримати цифровий COVID-сертифікат про одужання. Документ дозволить протягом 90 діб без обмежень працювати, відвідувати різні заклади та пересуватися у «жовтій» та «червоній» зонах епідемічної небезпеки. Щоправда, сертифікат про одужання формуватиметься лише для тих, у кого лікар установив діагноз COVID-19 з моменту запуску нового сертифікату.

Нагадаємо, згідно з роз'ясненням головного санлікаря Ігоря Кузіна, навіть з 8 листопада від роботи не усуватимуть тих, хто отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, оскільки в їхньому випадку вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації. Також санкція не поширюється на людей, які мають протипоказання до вакцинації, а саме гостру алергічну реакцію на першу дозу вакцини або алергію на один із компонентів препарату.

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