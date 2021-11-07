Рахунок йде на години: лікар заявив про критичний стан голодуючого Саакашвілі

Стан екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі оцінюється як критичний, більше того, ситуація може ще більше погіршитися найближчим часом. Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, який оглянув його у в'язниці Руставі, повідомляє ресурс Новини-Грузія.

«Це трагедія, тому що деякі показники з кожною годиною погіршуються. Ситуація зараз критична», — сказав Кіпшидзе, констатувавши необхідність скликання консиліуму лікарів, які здійснюють моніторинг стану здоров'я екс-президента.

«Я прошу членів консиліуму негайно зібратися та вирішити, що робити. Його (Саакашвілі — ред.) стан стане критичнішим за критичний, можливо, за кілька годин», — сказав Кіпшидзе.

Також стало відомо, що напередодні Саакашвілі заявив, що відмовляється і від прийому медикаментів та поживних сумішей, за допомогою яких його тюремні лікарі підтримували.

«Міхеїл відмовився від будь-якого тестування, від переливання крові», — підтвердила у Facebook і подруга грузинського політика, народний депутат України Єлизавета Ясько, зазначивши, що до сьогодні Саакашвілі дійсно приймав необхідні йому медикаменти, проте вирішив відмовитися від них на знак протесту проти «цинічних» заяв представників грузинської влади про те, що він «все-таки їсть». Про це заявила адміністрація в'язниці, стверджуючи, що політик регулярно приймає дитяче харчування, пишуть Вєсті. На доказ було опубліковано відео з кабінету тюремного лікаря, але той заявляє, що йдеться лише про медикаменти.

Нагадаємо, напередодні мати екс-президента Грузії Гіюлі Аласанія записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського з проханням врятувати життя її сина, організувавши його екстрадицію в Україну.

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