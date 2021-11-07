COVID-сертифікат та лікарська таємниця: МОЗ роз'яснило повноваження поліції під час рейдів

Із запровадженням суворих обмежень для невакцинованих громадян у «червоних» карантинних зонах чимало українців обурюються нібито неконституційним порушенням їх прав, називаючи вимогу про демонстрацію COVID-сертифікату чи довідки про вакцинацію розголошенням медичної таємниці. Чи так це, роз'яснили в Міністерстві охорони здоров'я.

Там інформують, що відповідно до статті 39−1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих відомостей немає.

Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон.

«У разі ж, якщо відвідувачі закладів харчування відмовляються їх надати, суб’єкт господарювання має повне право відмовити у своїх послугах. У першу чергу йдеться про те, що заклади мають дотримуватись правил роботи в час карантину, затверджених Постановою Кабміну № 1236», — пояснюють в міністерстві.

При цьому важливо пам'ятати, що норма про наявність документу про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки. Тобто у вказаних закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документу про щеплення.

А тим часом профспілка працівників освіти та науки України просить відкласти усунення від роботи невакцинованих педагогів на місяць — до 8 грудня, посилаючись на вимогу норм статті 32 Кодексу законів про працю України про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці.

Фото diia.gov.ua/

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter