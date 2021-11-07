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Україна

Усунення від роботи невакцинованих вчителів просять відкласти на місяць

20:23 7 листопада 2021
Урок

Профспілка працівників освіти та науки України просить відкласти усунення від роботи невакцинованих педагогів на місяць — до 8 грудня, посилаючись на вимогу норм статті 32 Кодексу законів про працю України про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці. Відповідне звернення опубліковане на сайті профспілки.

У профспілці вважають, що відсторонення вчителів від роботи вже з 8 листопада може спричинити «непередбачені ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для проходження освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, неможливості заміни відсутніх педагогів і т.д.».

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«Складна ситуація склалася з усуненням від роботи працівників закладів освіти, обов'язковість профілактичних щеплень яких визначена переліком, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов'язкових профілактичних щеплень проти СОVID-19. Хоча кількість педагогів, які приймають рішення вакцинуватися, щодня збільшується», — йдеться у зверненні. .

Нагадаємо, згідно з роз'ясненням головного санлікаря Ігоря Кузіна, від роботи не усуватимуть тих, хто отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, оскільки в їхньому випадку вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації. Також санкція не поширюється на людей, які мають протипоказання до вакцинації, а саме гостру алергічну реакцію на першу дозу вакцини або алергію на один із компонентів препарату.

Крім того, з 8 листопада в «Дії» будуть доступні COVID-сертифікати для тих, хто перехворів на коронавірус (нині вони знаходяться на завершальній стадії розробки. Але вони будуть доступні тим, хто захворів, починаючи з 8 листопада, пояснив лікар). А ті, хто вже перехворів раніше, зможуть отримати у свого лікаря форму медичного висновку про наявність протипоказань, яка буде дійсною до трьох місяців. Форма нині знаходиться на реєстрації у Мін'юсті.

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