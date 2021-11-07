В Україні весь час мова йде про залучення закордонних інвесторів. Про те, як Україна виглядає в очах східних інвестиційних фондів, ведучий Юрій Романенко поговорив з президентом VR CAPITAL, керуючим інвестиційним фондом VR GLOBAL PARTNERS Річардом Дейцем, який розповів у програмі «Романенко беседы» про те, як його компанія ризикнула вкласти понад 1 млрд доларів в Україну і що з цього вийшло.

Президент компанії VR Capital Річард Дейтц впевнений, що деякі судді заздалегідь готують рішення щодо резонансних справ.

«Після того, як „Укрзалізниця“ програла справу у Верховному Суді (справа стосувалася повернення боргу „Укрзалізниці“ компанії VR Capital — Авт.), компанія розпочала нову справу, де заявила, що початковий договір, за яким ми викупили боргові зобов'язання „Укрзалізниці“ перед „Промінвестбанком“, був незаконним. Хоча раніше — на етапі аукціону — компанія була зацікавлена в тому, щоб її борг був викуплений», — сказав Річард Дейтц.

Він зазначив, що аргументи «Укрзалізниці» були відхилені районним судом й справу передали до апеляційного суду.

«Кандидатура одного із суддів була відхилена в останній момент, після нас навіть не проінформували про апеляційне слухання. Але наші юристи про нього все одно дізналися, вони пішли до суду і заявили, що за законом нам повинні повідомити про слухання за два тижні і запропонували саме за два тижні повернутися до розгляду справи. Але судді дали їм час лише до наступного ранку», — зауважив інвестор Дейтц.

Він наголосив, що за одну ніч його юристи написали бриф на 68 сторінок, який наступного ранку було подано суддям і попросили через 48 годин, після того, як судді з ним ознайомляться, продовжити.

Але, за його словами, судді відмовилися читати бриф і почали вимагати відразу перейти до усних дебатів, після чого пішли до нарадчої кімнати і вже через дві хвилини винесли готове рішення.

«Зрозуміло, що за такий час вони навіть за бажання не встигли б ознайомитися з нашими документами. А вже наступного ранку ми отримали 16-ти сторінкове обґрунтування нашої справи. Враховуючи те, що текст повинен узгоджуватися з кожним із суддів, зрозуміло, що це рішення було написане ще до слухання», — констатував Річард Дейтц.



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