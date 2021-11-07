Боєць ЗСУ загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі

На Донбасі 7 листопада внаслідок ворожих дій окупантів загинув український військовий — він дістав поранення, несумісне з життям. Ще двоє військовиків зазнали поранень і були евакуйовані до лікувального закладу. Про це у соцмережі повідомляє Штаб Операції об'єднаних сил.

За повідомленням предстаника Львівської ОДА Максима Козицького, загиблим є 47-річний сержант 24 окремої механізованої бригади Віталій Павлисько, уродженець Яворова. Осиротіли двоє дітей.

Згідно з оперативним зведенням, від початку доби збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню, причому двічі — із застосовуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння (міномети калібру 120 мм били поблизу Водяного на Приазов'ї, а також біля Новозванівки і Причепилівки). Крім того, в районі Гнутового і Водяного противник за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

А на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Тим часом в українській делегації в ТКГ повідомили, що 6 листопада бойовики теж використовували безпілотник на напрямку селище Болотяне (22 км на північний схід від Луганська), при цьому один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.

«Українська делегація зазначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню., які системно та грубо порушують окупаційні війська», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 26 жовтня внаслідок ворожого артобстрілу під Гранітним на Донеччині героїчно загинув 51-річний Георгій Халіков. Через кілька годин після цього українські захисники підняли в повітря турецький новітній безпілотний літальний апарат Bayraktar, з якого вперше за час ведення війни була випущена радіокерована бомба для знищення вогневої точки ворога.

311

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter