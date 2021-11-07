BlaBlaCar опинився в епіцентрі скандалу через тимчасово окупований Крим

У мережі виник скандал навколо карти України без анексованого Криму. Її виявив у мережі (у якості реклами служби таксі BlaBlaCar) журналіст Олександр Остапа, зазначивши, що рекламну розсилку здійснює Google.

Скандальна реклама

У BlaBlaCar вже відреагували на інцидент.

«Український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії» , — заявила в Facebook прес-секретар компанії Юлія Крупенко.

Раніше прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження щодо європейських компаній Siemens AG та Grundfos AG — за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію Криму обладнання для функціонування водних споруд. Як виявилося, постачання обладнання на півострів здійснювалося за допомогою російських фірм в обхід санкцій ЄС.

Колаж МЗС України

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