BlaBlaCar опинився в епіцентрі скандалу через тимчасово окупований Крим
У мережі виник скандал навколо карти України без анексованого Криму. Її виявив у мережі (у якості реклами служби таксі BlaBlaCar) журналіст Олександр Остапа, зазначивши, що рекламну розсилку здійснює Google.
У BlaBlaCar вже відреагували на інцидент.
«Український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії» , — заявила в Facebook прес-секретар компанії Юлія Крупенко.
Раніше прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження щодо європейських компаній Siemens AG та Grundfos AG — за фактом незаконного постачання на тимчасово окуповану територію Криму обладнання для функціонування водних споруд. Як виявилося, постачання обладнання на півострів здійснювалося за допомогою російських фірм в обхід санкцій ЄС.
Колаж МЗС України168
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