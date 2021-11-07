За миром загарбники приховують війну: мешканець Луганська привітав любителів совка

В окупованому Луганську загарбники спробували відродити радянські свята, у тому числі й день 7 листопада — річницю перевороту, який за СРСР називався «соціалістичною революцією». Житель окупованого міста на умовах анонімності написав привітання всім, хто сумує за Союзом. Луганчанин бачить чіткі паралелі між тим, що сталося в Росії у 1917-му і в Луганську в 2014 році.

«Мрії про найкраще життя у всіх різні. Романтики-революціонери спали на цвяхах і хотіли, щоб усі були рівними: бідні жили, як багаті. Але сімнадцятий рік показав, що рівними можна бути лише у злиднях. Захопивши палац, плебс ср… в у тисячолітні вази і писав паскудство на стінах. Як підсумок, закрилися парадні під'їзди та зникли калоші.

Єдине, чого вчить історія, це тому, що дурня не можна нічому навчити. Через сто років після тих жовтневих подій навесні чотирнадцятого року в моєму місті знову трапилася міні-революція.

Я не бачив Петроград у сімнадцятому, я бачив Луганськ у чотирнадцятому. Вони повторили. Розграбовані банки, захоплені приватні будинки городян, з'явилися підвали, де катували патріотів та підприємців. Розстріли без суду та слідства. Людей масово ховали у канавах.

Вся місцева політична еліта, яка контролювала область і допомагала плебсу захопити Луганськ у чотирнадцятому, в результаті нажахалася і дременула з острова комунізму.

Пам'ятаєте: «Нам сонця не треба, нам партія світить»? Є така партія у Луганську — «Мир Луганщині». Тільки, як і в усіх революційних партій, за миром загарбники ховають війну, а за словосполученням «народна республіка» — «диктатура військових».

Дивлячись на цих істот, розумієш, що Франкенштейни-Леніни мали потомство, яке дало буйні сходи.

Ну, зі святом, усіх любителів совка та ленінського комунізму!" - написав мешканець Луганська.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі хочуть заборонити людям згадувати про нормальне життя.

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