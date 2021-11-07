26.06 / 26.27 29.98 / 30.34
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

З 8 листопада невакцинованих чиновників та вчителів почнуть усувати від роботи

11:21 7 листопада 2021
карантин

З 8 листопада набирає чинності наказ МОЗ про усунення від роботи чиновників та освітян, які не зробили хоча б одне щеплення проти COVID-19. Представники зазначених професій будуть відправлені у відпустку власним коштом без збереження зарплати та залишаться в такому статусі до того, як зроблять щеплення. Таке роз'яснення видав МОЗ.

Читайте також: Чи буде збережено зарплату та трудовий стаж відсторонених від роботи антивакцинаторів

У міністерстві просять звернути увагу, що до списку професій, де щеплення є обов'язковими, внесені не лише вчителі у школах та викладачі у вузах як особливо контактні. Розпорядження охоплює всю сферу освіти, у тому числі працівників наукових установ цього профілю, а також закладів:

  • дошкільної та середньої освіти;
  • позашкільної освіти;
  • професійної (професійно-технічної) освіти;
  • вищої та професійної вищої освіти;
  • післядипломної освіти;
  • спецустанов освіти.

Крім того, у списку працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів,
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів.

При цьому відсутність щеплень не може бути підставою для звільнення. Керівник підприємства повинен оголосити порушнику попередження, скласти акт та випустити наказ/розпорядження про тимчасове відсторонення від роботи. Зробивши хоча б одне щеплення, персонал може повертатись на робоче місце. Контролювати, чи було введено другу дозу, не будуть.

Працівники з протипоказаннями до вакцинації та відповіднми медичнми висновками не будуть відсторонені від роботи, але необхідно враховувати, що взяти таку довідку можна буде не раніше 8 листопада. Також важливо розуміти, що більшість захворювань у списку протипоказань дають право лише на тимчасову відмову від щеплень чи відмову від якоїсь конкретної вакцини.

Читайте також: У соцстраху розповіли, чи сплатять лікарняний відстороненим від роботи антивакцинаторам

Якщо перевірка виявить на робочих місцях «антивакцинаторів» (не стосується осіб із протипоказаннями), то керівнику буде виписано штраф від 34 тисяч гривень за порушення карантинних вимог.

Нагадаємо, на другому етапі обов'язкові щеплення проти коронавірусу планувалося поширити на соціальних працівників, співробітників реабілітаційних установ та установ із захисту прав дітей, а також на залізничників.

Фото https://ua.depositphotos.com/

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

гроші військовим

Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня

пенсії

Страховий стаж для пенсії: коли безробітні українці можуть залишитись без виплат

пенсія

В Україні скоро перерахують частину пенсій: хто може розраховувати на доплату 800 грн

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.