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Коронавірус в Україні: 1119 дітей захворіли за минулу добу

10:44 7 листопада 2021
Коронавірус в Україні

В Україні триває поширення гострої коронавірусної хвороби. За минулу добу було зафіксовано 17 419 нових випадків COVID-19. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Коронавірус_інфо».

Зокрема, захворіли 1119 дітей та 195 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 5 652 особи. 449 людей померли. Одужали 8 520 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1465) областях.

Раніше відомий невролог кандидат медичних наук Тетяна Майкова в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла про те, як впоратися з наслідками COVID-19 — панічними атаками, погіршенням пам'яті, головним болем. А уролог Олена Князьська під час прямої лінії «ФАКТІВ» розповіла про загострення простатиту після COVID-19, ознаки запалення сечового міхура, а також про те, як вилікувати хронічний цистит.

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