В Україні відбувається масштабна перевірка зарплат: кого можуть оштрафувати на 60 тисяч грн

Податківці спільно з Держінспекцією праці, як і обіцяли, проводять масштабну кампанію щодо виявлення тіньової зайнятості та зарплат у конвертах. Як пояснив голова Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Максим Тютюнников у коментарі Obozrevatel, перевіряючих цікавить кількість штатних співробітників, співвідношення цього показника з обсягами виробництва. Також інспектори перевірять наявність працівників, оформлених за цивільно-правовими договорами.

Насамперед, перевірки загрожують роботодавцям у тих сферах, де постійно виявляються випадки використання незадекларованої праці. Однією з таких галузей є торгівля.

При виявленні порушень, наприклад неоформленого співробітника, компанії випишуть штраф у розмірі 60 тис. гривень (10 мінімальних зарплат). За повторне порушення штраф збільшиться утричі — до 180 тис. гривень.

Фізособі-підприємцю на перший раз є шанс обмежитися попередженням, але при повторному порушенні будуть виписані штрафні санкції.

У Податковій зазначають, що за три місяці перевірок виявили 10,5 тис. працівників, які працювали без офіційного оформлення.

Нагадаємо, керівник Держпраці Віталій Сажієнко порадив працівникам самим контролювати свого роботодавця та перевіряти легальність працевлаштування, надіславши запит до Пенсійного фонду.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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