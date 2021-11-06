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В Україні відбувається масштабна перевірка зарплат: кого можуть оштрафувати на 60 тисяч грн

22:19 6 листопада 2021
перевірка

Податківці спільно з Держінспекцією праці, як і обіцяли, проводять масштабну кампанію щодо виявлення тіньової зайнятості та зарплат у конвертах. Як пояснив голова Асоціації представників малого та середнього бізнесу Києва Максим Тютюнников у коментарі Obozrevatel, перевіряючих цікавить кількість штатних співробітників, співвідношення цього показника з обсягами виробництва. Також інспектори перевірять наявність працівників, оформлених за цивільно-правовими договорами.

Насамперед, перевірки загрожують роботодавцям у тих сферах, де постійно виявляються випадки використання незадекларованої праці. Однією з таких галузей є торгівля.

При виявленні порушень, наприклад неоформленого співробітника, компанії випишуть штраф у розмірі 60 тис. гривень (10 мінімальних зарплат). За повторне порушення штраф збільшиться утричі — до 180 тис. гривень.

Фізособі-підприємцю на перший раз є шанс обмежитися попередженням, але при повторному порушенні будуть виписані штрафні санкції.

У Податковій зазначають, що за три місяці перевірок виявили 10,5 тис. працівників, які працювали без офіційного оформлення.

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Нагадаємо, керівник Держпраці Віталій Сажієнко порадив працівникам самим контролювати свого роботодавця та перевіряти легальність працевлаштування, надіславши запит до Пенсійного фонду.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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