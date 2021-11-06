Газу може не вистачити: стало відомо, чим загрожує Україні холодна зима

Якщо нинішня зима буде холодною, як про це попереджають деякі народні синоптики, то Україна може отримати дефіцит газу. Якщо зима всупереч прогнозам буде теплою, то опалювальний сезон вдасться завершити без проблем. Своїми розрахунками в ефірі «Україна 24» поділився директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За словами експерта, звичайна зима з типовими для цього часу температурами обернеться для України нестачею близько 2 млрд кубометрів газу.

«Якщо буде холодна зима, то буде дефіцит 3,5 млрд. кубометрів. Якщо буде тепла зима, дефіцит буде невеликим, ми зможемо пройти більш-менш нормально», — вважає Омельченко.

Нагадаємо, раніше колишній глава Мінпаливенерго Іван Плачков попередив про можливий дефіцит газу, якщо зима буде морозною. «Зараз до газосховищ закачано 18,7 мільярда кубометрів газу. У принципі, його може вистачити на ці шість місяців, все залежить від того, якою буде зима», — розповів він в інтерв'ю «Фактам».

Про те, що ближче до Нового року вдарять сильні морози, а особливо холодним стане лютий, попередила заввідділом кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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