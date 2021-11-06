«Дія» тимчасово припинить роботу: як отримати сертифікат

У ніч із суботи, 6 листопада, на неділю, 7 листопада, у додатку «Дія» та на однойменному порталі не можна буде замовити послуги та згенерувати документи. У Мінцифри пояснюють, що виконуватиметься перенесення даних «Дія» у новий дата-центр.

Замовлення послуг та документів буде недоступне з 00:00 до 07:00 7 листопада. З сьомої години ранку робота програми та порталу мають відновитись у нормальному режимі.

Усім, кому у вказаний час знадобиться COVID-сертифікат, щоб продемонструвати його під час перевірки, Мінцифри пропонує згенерувати документ заздалегідь та зберегти його у роздрукованому вигляді, у PDF-файлі на телефоні або в цифровій версії у програмі YourWallet.

Нагадаємо, Кабмін встановив, які «карантинні» документи поліцейські можуть вимагати у громадянина, і в яких місцях можуть проводитись перевірки.

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