26.06 / 26.27 29.98 / 30.33
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Дія» тимчасово припинить роботу: як отримати сертифікат

16:50 6 листопада 2021
сертифікат дія

У ніч із суботи, 6 листопада, на неділю, 7 листопада, у додатку «Дія» та на однойменному порталі не можна буде замовити послуги та згенерувати документи. У Мінцифри пояснюють, що виконуватиметься перенесення даних «Дія» у новий дата-центр.

Читайте також: Помилки даних та комбінація вакцин: що робити, якщо «Дія» не генерує COVID-сертифікат

Замовлення послуг та документів буде недоступне з 00:00 до 07:00 7 листопада. З сьомої години ранку робота програми та порталу мають відновитись у нормальному режимі.

Усім, кому у вказаний час знадобиться COVID-сертифікат, щоб продемонструвати його під час перевірки, Мінцифри пропонує згенерувати документ заздалегідь та зберегти його у роздрукованому вигляді, у PDF-файлі на телефоні або в цифровій версії у програмі YourWallet.

Нагадаємо, Кабмін встановив, які «карантинні» документи поліцейські можуть вимагати у громадянина, і в яких місцях можуть проводитись перевірки.

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші військовим

Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

субсидія

Субсидію на опалювальний сезон отримають не всі українці: названо важливу умову

Клас

«Процес має продовжуватися»: у МОЗ різко розкритикували запровадження дистанційного навчання у школах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.