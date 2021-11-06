В Україні скоро перерахують частину пенсій: хто може розраховувати на доплату 800 грн

1 грудня 2021 року заплановано чергове підвищення пенсійних виплат. Будуть підвищені мінімальні пенсії, які отримують понад мільйон українців. Крім того, підвищуються пенсії 65-річним особам із повним страховим стажем, а також надбавки та доплати.

Мінімальна пенсія , прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних, підвищується на 80 гривень із 1854 грн до 1934 грн. Таку пенсію отримують 1,6 млн. пенсіонерів або близько 15%.

, прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних, підвищується на 80 гривень із 1854 грн до 1934 грн. Таку пенсію отримують 1,6 млн. пенсіонерів або близько 15%. Мінімальна пенсія для осіб віком від 65 років з повним стажем (чоловіки — 35 років, жінки — 30) підвищується на 200 гривень з 2400 грн до 2600 грн. Ця категорія пенсіонерів є найбільш численною і налічує 3,8 млн осіб або 35% одержувачів виплат.

(чоловіки — 35 років, жінки — 30) підвищується на 200 гривень з 2400 грн до 2600 грн. Ця категорія пенсіонерів є найбільш численною і налічує 3,8 млн осіб або 35% одержувачів виплат. Максимальна пенсія підвищується на 800 грн і становитиме не 18540 грн, а 19340 грн. Виплати понад 10 тис. гривень в Україні одержують 4,5% пенсіонерів або 471 тис. осіб.

підвищується на 800 грн і становитиме не 18540 грн, а 19340 грн. Виплати понад 10 тис. гривень в Україні одержують 4,5% пенсіонерів або 471 тис. осіб. Підвищується доплата за понаднормовий стаж. Надбавка до пенсії за віком за кожний додатковий рік страхового стажу понад 35/30 років (25/20 років для пенсій призначених до 01.10.2011) становитиме 19,34 грн щомісяця (зараз — 18,54 грн).

Нагадаємо, 2022 року заплановано 12 перерахунків пенсій — для різних категорій. Рік розпочнеться з перерахунку виплат для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю, а також виплати підвищених пенсій сім'ям загиблих захисників України. 1 березня заплановано індексацію пенсій.

Також у 2022 році буде переглянуто пенсію 65-річним у зв'язку з новим розміром мінімальної зарплати. Жінкам, які народилися в 1962 році і виходять на пенсію, запроваджено підвищуючий коефіцієнт 9%. Станом на 1 жовтня призначено підвищення пенсій 70-річним пенсіонерам з повним стажем (35/30 років) .

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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