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Україна

Електроенергія з Білорусі почала надходити до України з 6 листопада: що відомо

14:04 6 листопада 2021
лінія електропередач

У суботу, 6 листопада, Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну. Про це повідомили у Міненерго.

«Білоруська електроенергія почала надходити до української енергосистеми 6 листопада. Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися протягом листопада» , — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що графік постачань сформований білоруською стороною з урахуванням режимів роботи енергосистеми та потужностей генеруючого обладнання.

2 листопада Білорусь на запит української сторони розпочала аварійні постачання електроенергії в Україну потужністю 500 МВт. Тоді заявлялося, що про довгострокові поставки не йдеться.

На сьогодні енергосистема України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі. Але отримати аварійну допомогу фактично Україна може лише від Мінська.

Нагадаємо, деякі експерти вважають, що цієї зими в Україні не виключено віялових відключень електроенергії.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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