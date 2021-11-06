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Колишній в.о. прем’єр-міністра України Юхим Звягільський помер від коронавірусу

13:44 6 листопада 2021
Звягільський

У суботу, 6 листопада, у Києві від ускладнень коронавірусу помер один із найвідоміших політиків Донецька Юхим Звягільський. Про смерть повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук.

«Кілька годин тому в Інституті серця від ускладнень, викликаних COVID-19, на 88 році помер Юхим Леонідович Звягільський — український політичний та громадський діяч, народний депутат України 1-го, 2-го та 3-го, 4-го, 5-го, 6-го та 8-го скликань. Герой України, в.о. прем'єр-міністр України з вересня 1993 року по липень 1994 року, доктор наук, професор.

Мав честь особисто знати, тісно спілкуватися та працювати з Юхимом Леонідовичем.

Він був могутнім дядьком! Глиба! Насамперед любив свій Донбас та людей, з якими працював усе життя… Царство небесне!", — написав Мосійчук.

Юхим Звягільський народився 20 лютого 1933 року у Донецьку. Закінчив гірничий факультет Донецького індустріального інституту зі спеціальності гірничий інженер. Захистив кандидатську та докторську дисертації. Професор.

Багато років працював директором донецької шахти імені Засядька. Був мером Донецька.

Виконував обов'язки прем'єр-міністра України у 1993−94 роках. Був народним депутатом України восьми скликань. Один зі співзасновників та колишній член «Партії регіонів».

Нагадаємо, 4 листопада помер один з відомих політичних діячів сучасної України, народний депутат ІІІ та ІV скликань, професор Георгій Корнійович Крючков.

Цього ж дня помер легендарний творець та художній керівник знаменитого Театру на Подолі Віталій Малахов.

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