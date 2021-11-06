Знову антирекорд: 793 українця померли від коронавірусу за добу

В Україні триває стрімке поширення гострої коронавірусної інфекції. Так, 25 063 нові випадки COVID-19 було зафіксовано в Україні станом на 6 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1 541 дитина та 398 медпрацівників, повідомляє Telegram-канал «Коронавірус_інфо».

Також за минулу добу було ушпиталено 5 057 осіб. 793 людини померли, що є антирекордом для України. Одужали за минулу добу 11 817 осіб.

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і в м. Київ (1426).

Раніше відомий невролог кандидат медичних наук Тетяна Майкова в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла про те, як впоратися з наслідками COVID-19 — панічними атаками, погіршенням пам'яті, головним болем. А уролог Олена Князьська під час прямої лінії «ФАКТІВ» розповіла про загострення простатиту після COVID-19, ознаки запалення сечового міхура, а також про те, як вилікувати хронічний цистит.

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