«Видатний державний діяч, публіцист, порядна людина»: помер колишній нардеп Георгій Крючков

Пішов з життя впливовий політичний діяч сучасної України, народний депутат ІІІ та ІV скликань, професор Георгій Корнійович Крючков. Про смерть у соцмережі повідомили багато хто з тих, хто знав й спілкувався з померлим.

«Світла пам'ять найдорожчому товаришу! Назавжди Ви залишитеся у моєму серці, дякую за все, низький уклін», — написала доктор медичних наук Ірина Спіріна.

«Після важкої хвороби помер відомий державний, суспільно-політичний діяч, публіцист, прекрасна Людина — Георгій Корнійович Крючков. Перестало боротися серце вогняного патріота, чудового організатора, керівника, мудрого вчителя», — так пише про Крючкова дипломат Валерій Цибух.

«Пішов Георгій Крючков. Мудрий і щирий, з пораненим і вічно переживаючим серцем. Вдячний долі, що мав честь спілкуватися, обмінюватись думками. Зі мною залишаться його книги та пам'ять про нього. Вічна пам'ять!» — написав на своїй сторінці у Facebook керівник Strategic Group Sofia Андрій Єрмолаєв.

Георгій Крючков народився 20 жовтня 1929 року у селі Гусарка Запорізької області. Закінчив Харківський юридичний інститут. Одразу після закінчення працював у Департаменті юстиції СРСР у Запорізькій області. У цей час опублікував свою першу книгу про судочинство.

Обіймав відповідальні посади у комсомольських та партійних органах УРСР та СРСР.



Вийшовши на пенсію, продовжував працювати радником Ради Міністрів України, активно займався громадською роботою та державними справами.

Крючков неодноразово обирався членом ЦК України, депутатом Верховної Ради СРСР трьох скликань, був народним депутатом України III та IV скликань, де очолював Комітет Верховної Ради України з національної безпеки та оборони.



Видав понад десять книг з актуальних проблем сучасності.

Нагороджений орденами Жовтневої революції, Червоного Прапору (двічі), «Знаком Пошани», орденом Ярослава Мудрого V ступеня, багатьма медалями, лауреат премії Ярослава Галана.



Помер Георгій Крючков 4 листопада після тривалої недуги.



Нагадаємо, 4 листопада у Києві помер легендарний творець та художній керівник знаменитого Театру на Подолі Віталій Малахов.

534

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter