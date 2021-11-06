Традиції та заборони 6 листопада: кому допомагає та на які дива спроможна ікона «Всіх скорботних Радість»

6 листопада у православних день загального поминання померлих, який ще називають Дмитрієвою суботою.

Цього дня також вшановують чудотворну ікону «Всіх скорботних Радість». На іконі зображена Богоматір у сяйві мандорли, оточена болючими та виснаженими людьми та ангелами, які здійснюють благодіяння від її імені.

Свою історію ікона веде із 17 століття. Перше диво, пов'язане з нею, сталося у 1688 році, коли зцілилася сестра патріарха Йоакима.

До цієї ікони звертаються по допомогу люди, котрі втратили надію стати щасливими. Просять у неї про допомогу хворі, знедолені, вдови, сироти, пригнічені та мученики.

Перед іконою моляться про здоров'я, фізичне зцілення, просять душевного спокою, поради у складних життєвих ситуаціях, допомоги у роботі.

Перед молитвою потрібно попросити у Богородиці прощення за всі гріхи. Не можна звинувачувати небеса за те, що сталося з людиною, треба сподіватися на Божу допомогу.

Не можна також втрачати віру та опускати руки.

Молитва

О, Пресвята і преблагословенна Діво, Владичице Богородице! Споглянь милостивим Твоїм оком на нас, що стоїмо перед святою іконою Твоєю і з розчуленням молимось Тобі; виведи нас із глибини гріховної, просвіти розум наш, затьмарений пристрастями, вилікуй рани душ і тіл наших. Бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, тільки Тебе, Владичице. Ти знаєш усю неміч і гріхи наші, до Тебе вдаємося і взиваємо: не позбав нас Твоєї небесної помочі, але заступайся за нас завжди і Твоїм невимовним милосердям і щедротами спаси і помилуй нас, що гинемо. Даруй нам виправлення гріховного життя нашого і позбав нас від скорбот, бід і хвороб, від несподіваної смерті, пекла і вічної муки. Ти бо, Царице і Владичице, скора Помічниця і Заступниця всім, хто вдається до Тебе, Ти надійне пристановище грішників, що каються. Подай же нам, Преблага і Всенепорочна Діво, християнський кінець життя нашого, мирний і безгрішний, і сподоби нас Твоїм заступництвом оселитися в оселях небесних, де безперестанно лунає голос тих, що святкують і радістю прославляють Пресвяту Тройцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.



У листопаді є ще кілька важливих церковних свят. Так, 21 листопада — Собор Архістратига Михайла (Михайлів день), а 27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, за яким почнеться Різдвяний пост, який ще називають Пилиповим постом.

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