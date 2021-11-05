Зеленський знайшов заміну Резнікову в ТКГ

Володимир Зеленський вивів зі складу української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Олексія Резнікова, який напередодні став новим міністром оборони. Про це йдеться в указі глави держави від 5 листопада 2021 року.

Натомість виконувати обов'язки першого заступника голови делегації буде голова комітету Ради з правової політики Андрій Костін (є представником фракції «Слуга народу»).

«Вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, звільнивши його від виконання обов'язків першого заступника голови делегації», — йдеться у тексті указу, який набирає чинності з моменту опублікування.

Нагадаємо, головою української делегації залишається перший президент України Леонід Кравчук, який минулого літа переніс операцію на серці і зараз продовжує реабілітацію.

Фото sluga-narodu.com/

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