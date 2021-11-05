Румунія просить Україну не визнавати молдавську мову: що відбувається

Держсекретар Молдови Дан Некулаеску запропонував Україні офіційно визнати той факт, що молдавської мови не існує, як це передбачено декларацією про незалежність Молдови від Радянського Союзу. Про це йдеться у заяві МЗС Румунії за підсумками зустрічі Некулаеску із заступником глави Офісу президента України Ігорем Жовквою.

«Держсекретар Дан Некулаеску повторив у цьому контексті вже направлений українській стороні запит щодо офіційного визнання відсутності так званої «молдавської мови», — йдеться у заяві.

У той же час на сайті Офісу президента у повідомленні про зустріч згадки про прохання румунської сторони немає.

Декларація про незалежність Молдови від Радянського Союзу, ухвалена 1991 року, визначала, що державною мовою в Молдові є румунська. Однак Україна досі керується Конституцією Молдови, яка у статті 13 визначає «молдавську мову» як національну мову країни.

При цьому ще у грудні 2013 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що текст декларації про незалежність має перевагу над положеннями Конституції.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в італійському підручнику з географії на карті світу над Україною, Молдовою, Білоруссю нанесено напис «La regione russa», який перекладається як «російський регіон».

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