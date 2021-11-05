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Україна

Румунія просить Україну не визнавати молдавську мову: що відбувається

21:35 5 листопада 2021
Прапор Молдови

Держсекретар Молдови Дан Некулаеску запропонував Україні офіційно визнати той факт, що молдавської мови не існує, як це передбачено декларацією про незалежність Молдови від Радянського Союзу. Про це йдеться у заяві МЗС Румунії за підсумками зустрічі Некулаеску із заступником глави Офісу президента України Ігорем Жовквою.

«Держсекретар Дан Некулаеску повторив у цьому контексті вже направлений українській стороні запит щодо офіційного визнання відсутності так званої «молдавської мови», — йдеться у заяві.

У той же час на сайті Офісу президента у повідомленні про зустріч згадки про прохання румунської сторони немає.

Декларація про незалежність Молдови від Радянського Союзу, ухвалена 1991 року, визначала, що державною мовою в Молдові є румунська. Однак Україна досі керується Конституцією Молдови, яка у статті 13 визначає «молдавську мову» як національну мову країни.

При цьому ще у грудні 2013 року Конституційний суд Молдови ухвалив, що текст декларації про незалежність має перевагу над положеннями Конституції.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в італійському підручнику з географії на карті світу над Україною, Молдовою, Білоруссю нанесено напис «La regione russa», який перекладається як «російський регіон».

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