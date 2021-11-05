ЗСУ розповіли правду про «захоплення» Старомар'ївки на Донбасі

Обстріл Гранітного на Донеччині бойовики влаштували, щоб перешкодити українським військовим, які забезпечували доставку гуманітарного вантажу — вугілля — жителям Старомар’ївки, що розташована на непідконтрольній Україні території.

Як повідомила 93 бригада «Холодний Яр» у Facebook, раніше сторона-агресор протягом 1,5 місяця блокувала міжнародним гуманітарним організаціям доступ до мешканців непідконтрольного селища. Робоча група Мирненської ВЦА спробувала організувати надання гуманітарної і медичної допомоги жителям з боку України, а керівництво 93 бригади Холодний Яр підтримало ініціативу та забезпечило групу охороною.

Після атаки бойовиків і загибелі українського військового окупанти-таки надали можливість благодійній організації довезти жителям Старомар’ївки вугілля для опалення, а у сусідньому Гранітному, яке підконтрольне українській владі, працювали представники Благодійного Фонду «Карітас Волноваха».

Добратися до Старомар’ївки благодійники наразі не можуть, тому розглядають можливість організувати пункт збору, реєстрації і видачі жителям непідконтрольного селища продуктових наборів у самому Гранітному.

«Ми працюємо з місцевою владою, „сіміками“, військовими на рахунок безпеки. Можливо, будемо залучати волонтерів, які зможуть донести продукти до моста, а далі місцеві мають перенести їх через міст і розвести самостійно», — заявила представник «Карітас Волноваха» Марія Добракова.

Раніше про ситуацію у Старомаріївці ФАКТАМ розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

За його словами, місцеві жителі попросили наших допомогти їм отримати якусь гуманітарну допомогу та пенсії. Вони не могли виїхати із села, їх постійно обстрілювали.

«Наші кажуть: добре, допоможемо. Але ж вони не самогубці, щоб йти під обстріли. Старомар'ївка — це село, яке знаходиться в так званій сірій зоні. Тобто за фактом не належить зараз ні нам, ні росіянам. Наші військові й взяли Старомаріївку у кільце, після чого до села зайшли представники військової адміністрації у супроводі військових. Справді, і документи перевіряли, і порядок якийсь навели. Надали допомогу і потім залишили Старомаріївку. Але це не було захопленням селища», — сказав Макарук.

Нагадаємо, що для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла Гранітне, вперше задіяли новітні турецькі безпілотники. На думку генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, саме така зброя може відбити бажання росіян продовжувати війну на сході України.

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