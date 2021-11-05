Справа Павловського: генерала випустили під заставу 18 мільйонів

Суд на засіданні 5 листопада змінив запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони України, генералу Ігорю Павловському — з тримання під вартою на звільнення під заставу в 18 млн гривень. Про це у Facebook повідомив адвокат військового Ростислав Кравець.

«Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону», — написав він, показавши момент визволення генерала.

У Лук'янівського СІЗО

Екс-заступника заступника оборони (часів президентства Петра Порошенка) було заарештовано Печерським районним судом міста Києва 12 липня. Тоді йому призначили заставу у розмірі 475 млн гривень.

Колишньому чиновнику висунули підозру у змові та організації постачання армії у 2016—2018 роках військовою технікою низької якості, у т.ч. десантними катерами «Кентавр» та авто медичної допомоги. У цій же справі проходять двоє екс-начальників департаменту Міноборони та голова правління підприємства «Кузня на Рибальському» Валерій Шандра.

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