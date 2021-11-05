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Україна

Резніков двічі відмовлявся від посади міністра оборони, — експерт

16:26 5 листопада 2021
Олексій Резніков

Колишній віцепрем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков лише після третього прохання погодився очолити Міністерство оборони. Про це «ФАКТАМ» розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

— Раніше Олексію Резнікову вже двічі пропонували посаду міністра оборони, але він відмовлявся, — каже Михайло Макарук. — Втретє його попросили дуже сильно. Добре це чи погано, я поки що не знаю. Завданням Резнікова буде закінчити військову реформу відповідно до стандартів НАТО. Ось за цими стандартами міністр оборони має бути цивільною особою, у завдання якої входить воювати за бюджет відомства та проводити міжнародну політику.

Міністр оборони за стандартами НАТО — це суто політична посада. Але щоб міністр працював продуктивно, повинні працювати департамент закупівель та військового будівництва, інформаційний департамент. Тобто міністр оборони має очолювати такий собі мінікабмін, лише військовий. Міністерство оборони має надати військовим усе те, чого вони потребують. Тож у нашій ситуації дуже важливо, хто буде заступником Резнікова? А заступник міністра оборони матиме дуже велике значення в українській армії. Зараз розпочнеться поділ. Кожен кабінет Офісу президента захоче мати свого представника як заступник міністра оборони, — розповів експерт.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю «ФАКТАМ» спікера InformNapalm Михайла Макарука читайте тут.

Фото зі сторінки Олексія Резнікова у Facebook

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