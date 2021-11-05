Чи можуть на місце відстороненого антивакцинатора взяти іншого працівника: роз'яснення правників

У Держслужбі з питань праці роз'яснили положення законодавства та пояснили, чи мають право роботодавці, які усунули співробітника без COVID-сертифіката (таке правило з 8 листопада вводять для працівників освітньої сфери та органів влади), найняти на його місце іншого працівника

«На період усунення основного працівника може бути працевлаштований інший працівник, який отримав обов'язкове профілактичне щеплення проти ковіду. Працівник, який уклав терміновий трудовий договір, після закінчення терміну усунення основного працівника підлягає звільненню» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на період усунення працівнику не нараховують заробітну плату, йому також не оплачують лікарняний, якщо дати хвороби збігаються з усуненням через відсутність сертифікату про вакцинацію, довідки про вакцинацію першою дозою або довідки про протипоказання щеплення.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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