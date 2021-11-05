Волинь переходить у «червону» зону: Кабмін визначився із датою

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 5 листопада було прийнято рішення про запровадження «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території Волинської області — з 0:00 8 листопада. Про це в мережі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

За «червоного» рівня епідемічної небезпеки в регіоні забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо, проте обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Робота банків, АЗС, ветеринарних та медичних магазинів і аптек, продовольчих магазинів дозволена, але їхні співробітники повинні бути вакциновані від COVID. Також дозволено працювати не настільки вузькоспеціалізованим закладам торгівлі, якщо не менше 60% їх торгівельної площі займають продукти харчування, побутова хімія, пальне, ветеринарні й медпрепарати та вироби, засоби гігієни, зв’язку, друковані ЗМІ, корми, насіння та садивний матеріал, добрива та засоби захисту рослин. Також на відміну від попереднього локдауну торгівля може відбуватися без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів асортименту.

Також за постановою Кабміну не йдуть на карантин та дистанційну роботу дитсадки та початкова (1−4 класи) школа. Хоча у багатьох регіонах місцева влада встановлює щодо них додаткові обмеження: заборону на роботу дитсадків, якщо там працює хоч один неповністю вакцинований співробітник, повний перехід на дистанційне навчання абсолютно всіх навчальних закладів тощо.

А ще у «червоних» зонах на 50% збільшується розмір субсидії, оскільки вдвічі збільшуються нормативи споживання ресурсів.

Нагадаємо, що досі у зоні «червоного» рівня епідемічної небезпеки перебували 16 регіонів України — Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Луганська області, а також Київ.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter