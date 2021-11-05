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Андрій Таран залишиться в Міноборони, але в іншій якості, — експерт

14:44 5 листопада 2021
Андрій Таран

Міністерство оборони України очолив Олексій Резніков. Однак його попередник Андрій Таран після того, як пішов з посади міністра, теж залишиться у військовому відомстві. Щоправда, вже в іншій якості. Про це «ФАКТАМ» в ексклюзивному інтерв'ю розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

— Андрій Таран не публічна людина. Це не той живенький міністр-шоумен, що говорить, як це хотілося б деяким. І це дуже багатьом не подобається. Але треба розумти, що Таран прослужив у системі Головного управління розвідки багато років. Він ніколи не був публічним, — каже Михайло Макарук. — Як претензії до колишнього міністра — його звинувачують у невиконанні державного оборонного замовлення. Погодитись із цим можна. Але Таран, я вважаю, все одно багато зробив для армії.

До речі, кандидатуру Резнікова на посаду міністра погоджували з Тараном та з представниками Офісу президента. Андрій Васильович був не проти. Він ще місяць тому знав про свою майбутню відставку. Я про це знаю зі своїх інсайдів. І я не скажу, що Таран випаде з обойми. Я більш ніж впевнений, що він залишиться у Міністерстві оборони радником. Андрій Васильович як військова людина — дуже хороший фахівець. А от як у менеджера в нього не вийшло, — наголосив експерт.

Повний текст інтерв'ю зі спікером InformNapalm Михайлом Макаруком читайте тут.

На фото у заголовку Андрій Таран. Фото з його сторінки у Facebook

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