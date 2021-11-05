Харків та Черкаси скасовують дистанційку у школах: коли діти повернуться за парти

Невдовзі після того, як у МОЗ заявили, що у школах, незважаючи на пандемію коронавірусу, має зберігатися традиційний формат навчання, у кількох містах повідомили, що з понеділка, 8 листопада, заняття у навчальних закладах поновлюються.

Так, з понеділка підуть до шкіл учні у Черкасах. Про це повідомила заступниця голови міськради Анастасія Чубіна: «Навчання проходитиме у звичайному режимі, без переходу на дистанційну форму. Поки що епідемічна ситуація у місті дозволяє нам не застосовувати більш жорсткі заходи та не переводити дітей на онлайн-навчання».

За її словами, зараз у Черкасах 95,6% працівників освітньої сфери міста повністю завершили курс вакцинації проти коронавірусу або ж мають довідку про перенесену хворобу.

Відновлюється навчання у школах Харкова. «З наступного тижня, з понеділка, школяри Харкова з 1 по 11 класи навчаються у стаціонарному режимі», — повідомила місцевому виданню «Город Х» директорка Департаменту освіти міської ради Ольга Деменко.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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