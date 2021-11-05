«Знищуємо штамп у паспорті»: Рада ухвалила закон про реєстрацію прописки в «Дії»
У п'ятницю, 5 листопада, парламент підтримав законопроєкт щодо реєстрації місця проживання. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров.
У документі спрощується процедура реєстрації. У паперовому паспорті наразі не буде штампу про реєстрацію. Також скасовується виписка з реєстру, яка йде як доповнення до ID-картки.
«Тепер ви прямо у додатку або на порталі „Дія“ зможете вказати адресу, за якою фактично проживаєте, та отримати підтвердження від власника житла.
Жодних довгих прогулянок у ЦНАП — тільки підтвердження в онлайні. Ми повністю змінюємо філософію прописки. Замість трьох установ, 30 днів очікування та папірців, — одна заява, яку опрацюють у першу добу.
Оформити пенсію, документи або отримати медичну допомогу можна буде там, де ви живете, а не там, де живе ваша прописка.
Місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де ви проживаєте», — повідомив Федоров.
Закон набирає чинності 1 грудня 2021 року, але низка його положень набуде чинності 1 березня та 1 червня 2022 року.
Як зареєструватися через «Дію»:
- потрібно авторизуватися на порталі за допомогою ключа — електронного цифрового підпису;
- заповнити онлайн-форму заяви на отримання послуги;
- зтримати згоду власника житла (при необхідності);
- підписати заявку електронним підписом;
- заплатити збір за цю послугу (13,6 грн. або 40,8 грн.).
Після формування заяви та отримання згоди власників житла (за потреби) її передадуть в обробку реєстраторам місцевого органу влади.
Житло, за адресою якого проводиться реєстрація, не повинно перебувати в іпотеці/довірчій власності.
Після цього місце проживання буде зареєстроване. Для отримання паперової виписки про зареєстроване місце проживання потрібно звернутися до ЦНАПу.
Актуальне місце реєстрації можна побачити у внутрішньому е-паспорті чи е-паспорті громадянина України для виїзду за кордон (за наявності таких документів).
Нагадаємо, зараз працює пілотний проєкт. Послуга вже доступна у 7 містах України — Києві, Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі та Кривому Розі.
Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Федоровим читайте на сайті «ФАКТІВ».
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