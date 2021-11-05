У фонді соцстраху розповіли, чи оплатять лікарняний відстороненим від роботи антивакцинаторам

З понеділка, 8 листопада, працівників органів влади, а також освітньої царини, у яких немає COVID-сертифікату або довідки про перше щеплення чи протипоказання вакцинації, відсторонять від роботи. Зарплатню їм за час відсторонення не платитимуть, як не оплачуватимуть й лікарняні.

Як пояснили у Фонді соціального страхування України, виплат за листками тимчасової непрацездатності не буде за дні, які збігаються з датами відсторонення. Йдеться про працівників, які відмовляються або ухиляються від обов’язкового профілактичного щеплення проти ковіду, але для яких щеплення визначено обов'язковим.

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«Допомога з тимчасової втрати працездатності у вказаному випадку не фінансується, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, має компенсуватися заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування. У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівнику, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму у такий період відсутній», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що МОЗ планує розширити перелік сфер, працівники яких мають обов'язково щепитися проти ковіду. Це, зокрема, соціальні працівники та люди, які працюють на підприємствах та в організаціях критичної інфраструктури. Зокрема, на «Укрзалізниці». Наказ наразі знаходиться на затвердженні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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