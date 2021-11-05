Україну виключили із «зеленого» списку Євросоюзу: що це означає

Наступного тижня Евросоюз формалізує рішення щодо виключення України з так званого «зеленого» списку — країнам-членам рекомендвано заборонити туристичні поїздки нашим співромадянам.

Про рішення Евросоюзу повідомив брюсельский кореспондент «Радіо Свобода» Ріхард Йозвяк.

«Сьогодні вранці посли ЄС вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей у зв'язку з COVID19. Це буде офіційно оформлено на початку наступного тижня», — написав журналіст у соціальних мережах.

Це рішення прокоментував й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: «Після виключення України з „зеленого“ списку ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців».

Нагадаємо, що Болгарія з 30 жовтня внесла Україну до списку країн «червоної» зони — в'їзд у країну дозволено лише тим людям, хто є постійним мешканцем або має вид тривалого проживання у Болгарії, а також членам їхніх сімей.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

312

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter