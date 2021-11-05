Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів про те, як Росія створює видимість загострення ситуації на фронті.

— Те, що Росія накопичує війська біля наших кордонів, це насправді триндеж з боку росіян, — упевнений Михайло Макарук. — Ніхто там нічого не накопичує. Вони просто намагаються нагнітати паніку.

Я вам хочу розповісти, як народжуються подібні вкидання про нібито нарощування військ на кордоні. Залізницею йдуть один потяг або два — вісім — десять вагонів. Така невелика кількість вагонів із військовими чи озброєнням для проведення інформаційної операції обходиться порівняно недорого. І ось ці два потяги починають ганяти вздовж нашого кордону: туди-сюди. Звісно, на ці дивні маневри звертають увагу. Починають фотографувати ці потяги, фотографії з'являються у соцмережах. Таким чином і нагнітається атмосфера.

Це елемент шантажу. Росія завжди любила усіх шантажувати. Європу вони шантажують, мовляв, ви, гади, без російського газу будете мерзнути. Але при цьому думають, як його все ж таки продати. У росіян завжди та сама проблема — низькі ціни на енергоносії. Ось ці товариші й намагаються у будь-який спосіб зробити ці ціни вищими.

Нас вони намагаються шантажувати уявним чи реальним нарощуванням військової загрози. Насправді ж відбувається війна, зав'язана на грошах. Ідеологічна складова у них на другому місці. Воюють вони завжди за гроші, за ресурси чи за землі, — упевнений експерт.

Повний текст інтерв'ю зі спікером InformNapalm Михайлом Макаруком читайте тут.

Фото з відкритих джерел

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