МОЗ розширить список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від ковіду: кого включать

З понеділка, 8 листопада, набувають чинності правила щодо обов'язкової вакцинації працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та їхніх територіальних органів, а також усіх закладів освіти — вищої, передвищої, післядипломної, спеціальної, дошкільної та наукових установ. У МОЗ цей перелік планують розширити.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, такі обмеження були введені, аби забезпечити безперебійну роботу зазначених органів та установ, та з огляду на те, що ці люди мають великий ризик захворіти на ковід, бо під час работу контактують з багатьма громадянами. Працівники без ковід-сертифікатів (чи довідки про першу вакцинацію) будут відсторонені від роботи без збереження зарплатні. До роботи вони не повернуться, доки не отримають відповідні документи. Виняток — особи з протипоказанням щодо вакцинації.

Ігор Кузін відзначив, що обов'язкову вакцинацію планують ввести для працівників соціальної сфери, реабілітаційних закладів та закладів із захисту прав дітей, а також для українців, які працюють на підприємствах і організаціях критичної інфраструктури. Зокрема, на «Укрзалізниці». Наказ наразі знаходиться на затвердженні.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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