У Києві транспортний колапс, запроваджено спеціальний режим: де зараз не проїхати

Вранці у п'ятницю, 5 листопада, столицю скували великі пробки — запроваджено оперативний стан № 4, громадський транспорт ходить без дотримання розкладу.

Як повідомили у Київпастрансі, затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів № 29,30,31,47,50,50к на пр. Маяковського — бул. Перова — пр. Шухевича.

Причина — скупчення транспорту, на місце викликали поліцію.

Ось як зараз виглядають карти пробок у Києві.

Нагадаємо, що у центрі Києва виникали проблеми з рухом транспорту, у тому числі й громадського, під час мітингів противників вакцинації та карантинних обмежень — учасники заходу перекривали кілька вулиць у районі урядового кварталу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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