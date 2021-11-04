США виявили «руку Москви» у протестах антивакцинаторів у Києві

Посольство США в Україні заявило, що протести антивакцинаторів, які відбулися в Києві, пов'язані з російською дезінформацією. Про це на своєму брифінгу заявив речник посольства США Деніел Ленгенкемп, повідомляє 24 канал.

За словами представника американського посольства, такий самий протест, як у Києві, пройшов і в Кишиневі. За його даними, ці акції проплачувалися приватними джерелами із Росії. Посольство має інформацію, що подібна російська дезінформація поширюється також у країнах Балтії.

Учасники протесту стверджували, що отримували грошову підтримку з приватних джерел у Росії, — зазначив Ленгенкемп.

За словами спікера посольства США, він має перевірену інформацію, що заяви антивакцинаторів збігаються з наративами російської дезінформації. Так, у них стверджується, ніби українці та росіяни — «один народ».

У посольстві переконані, що учасники протестів керуються не інтересами України та її громадян.

«Ми сподіваємося, що українці добре розберуться, що являє собою група протестувальників», — додав спікер посольства США.

Раніше повідомлялося, що в Україні антивакцинаторам зробили останнє попередження.

Фото: Патрульної поліції Києва

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