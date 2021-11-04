США оновили правила в'їзду іноземців до країни: що важливо знати українцям

З понеділка, 8 листопада, для подорожей у США іноземці повинні підтвердити повну вакцинацію проти коронавірусу та надати негативний ПЛР-тест, який зроблено протягом останніх трьох днів. Про це посольство США повідомляє у своєму Twitter.

Нові правила в'їзду стосуються всіх дорослих іноземців, зокрема громадян України. Вказується, що нововведення застосовуватиметься до тих, хто подорожує повітряним транспортом, і що діятимуть обмежені винятки із цих правил.

Раніше повідомлялося, що умови в'їзду для українців змінила Данія, тепер країну можна буде відвідати без ПЛР-тестування.

Нагадаємо, в Євросоюзі назвали сім найнебезпечніших країн, у яких високий ризик заразитися

СOVID-19, від поїздок до них рекомендують утриматися.

Фото: pixabay.com

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