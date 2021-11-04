«Процес має продовжуватися»: у МОЗ різко розкритикували запровадження дистанційного навчання у школах

У школах, незважаючи на пандемію коронавірусу, має зберігатися традиційний формат навчання. Про це головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив на брифінгу представників МОЗ.

Кузін вважає, рішення обласної влади мають не порушувати постанову Кабміну про карантин, якою передбачається, що у «червоній» зоні дозволяється робота шкіл за повної вакцинації персоналу установи.

«На моє переконання, в областях має продовжуватися навчальний процес. Поки що ми повинні виконувати рішення, прийняте місцевою владою, але ми сподіваємося, що дуже швидко зможемо надати роз'яснення та опрацювати з КМДА зазначене питання», — сказав головний санлікар.

Раніше повідомлялося, що дистанційне навчання 1−11 класів запровадили у Київській та Сумській областях, а також у деяких інших регіонах. Але початкова школа та дитсадки можуть працювати навіть «червоній» зоні, причому не має значення рівень вакцинації у закладі.

Фото: pixabay.com

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