Від роботи усунуть, за «простій» не заплатять: антивакцинаторам зробили останнє попередження

З 8 листопада невакцинованих держслужбовців та працівників, для яких визначено обов'язковість щеплень від COVID-19, будуть відстороняти від роботи, причому це відбуватиметься без збереження заробітної плати. Таке на брифінгу у міністерстві 4 листопада повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Втім, санкція не буде розповсюджуватися на працівників, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, оскільки в їх випадку вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації.

Також вона не поширюється на людей, які мають протипоказання до вакцинації, а саме — гостру алергічну реакцію на першу дозу вакцини або алергію на один із компонентів препарату.

Додатково Кузін повідомив, що з 8 листопада в «Дії» будуть доступні COVID-сертифікати для тих, хто перехворів коронавірусом (наразі вони знаходяться на завершальній стадії розробки. Але вони будуть доступні тим, хто захворів, починаючи з 8 листопада, пояснив лікар. Це означає, що сертифікат про одужання не можна буде згенерувати ретроспективно.

Натомість українці, які перехворіли раніше, зможуть отримати у свого лікаря форму медичного висновку про наявність протипоказань, яка буде дійсною до трьох місяців. Форма знаходиться на реєстрації в Мін’юсті.

Нагадаємо, днями в Україні було затверджено список протипоказань для щепленнь по кожній з вакцин. Загалом визначено 16 діагнозів, коли щеплення проти коронавірусу слід скасувати, відкласти чи проводити з обережністю.

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