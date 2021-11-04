26.14 / 26.33 30.13 / 30.44
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Від роботи усунуть, за «простій» не заплатять: антивакцинаторам зробили останнє попередження

17:45 4 листопада 2021
Вакцинація

З 8 листопада невакцинованих держслужбовців та працівників, для яких визначено обов'язковість щеплень від COVID-19, будуть відстороняти від роботи, причому це відбуватиметься без збереження заробітної плати. Таке на брифінгу у міністерстві 4 листопада повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Втім, санкція не буде розповсюджуватися на працівників, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, оскільки в їх випадку вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації.

Також вона не поширюється на людей, які мають протипоказання до вакцинації, а саме — гостру алергічну реакцію на першу дозу вакцини або алергію на один із компонентів препарату.

Додатково Кузін повідомив, що з 8 листопада в «Дії» будуть доступні COVID-сертифікати для тих, хто перехворів коронавірусом (наразі вони знаходяться на завершальній стадії розробки. Але вони будуть доступні тим, хто захворів, починаючи з 8 листопада, пояснив лікар. Це означає, що сертифікат про одужання не можна буде згенерувати ретроспективно.

Натомість українці, які перехворіли раніше, зможуть отримати у свого лікаря форму медичного висновку про наявність протипоказань, яка буде дійсною до трьох місяців. Форма знаходиться на реєстрації в Мін’юсті.

Нагадаємо, днями в Україні було затверджено список протипоказань для щепленнь по кожній з вакцин. Загалом визначено 16 діагнозів, коли щеплення проти коронавірусу слід скасувати, відкласти чи проводити з обережністю.

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші

Виплата пенсій у листопаді: ймовірність індексації та хто точно отримає доплату

люди

Жалюгідна «подачка» замість пенсії: українцям розповіли, що чекає на тих, хто не має мінімального страхового стажу

гроші

Українцям у «червоній зоні» роздають гроші на комуналку: яку суму можна отримати

комунальні платежі

Оплата абонентського обслуговування: стало відомо, хто отримає субсидію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.